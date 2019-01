“La vera storia della Befana” chiude la rassegna Balconatal

Vigilia dell’epifania all’insena della tradizione con l’ultimo appuntamento della rassegna “Balconatal”. Sul palco/balcone, allestito per l’occasione nella facciata di Palazzo Quesada , andrà in scena “La vera storia della Befana”. Protagonisti l’attore Carlo Valle, voce recitante dell’avvincente narrazione, ed il musicista Giuseppe Fadda che col suo violoncello accompagnerà il racconto sulle origini della Befana. Sabato 5 gennaio a partire dalle 18,00 chiunque si troverà a passare al Corso davanti allo storico Palazzo potrà assistere ad uno spettacolo originale ed unico nel suo genere. Un viaggio attraverso la leggenda che, unendo musica e parole, si conclude con un immancabile lieto fine. E a proposito di conclusioni è già tempo di bilancio per “Balconatal”, una rassegna nata quasi per caso da un’idea di Daniele Monachella prodotta da MAB Teatro col contributo della Fondazione di Sardegna e del Comune di Sassari – Assessorato allo Sviluppo e Politiche Culturali. Da giovedì 20 dicembre in alcuni dei palazzi storici della città si sono alternati attori e musicisti che hanno ravvivato le festività natalizie sassaresi, sorprendendo chi quasi per caso si è imbattuto nelle loro esibizioni.

Con “la vera storia della Befana” chiudiamo con soddisfazione la seconda edizione della nostra rassegna – afferma Daniele Monachella di MAB teatro. Visto il gradimento del pubblico possiamo già parlare di una proposta che si è guadagnata l’apprezzamento del pubblico e che merita di diventare un appuntamento fisso delle festività natalizie sassaresi. Stiamo già pensando a come migliorare e rendere ancora più apprezzabile la rassegna, utilizzando anche ad altri immobili storici della nostra città e variando il più possibile le proposte artistiche.”

