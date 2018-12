“La toponomastica a Cagliari Ã¨ evidentemente un optional per il sito del Comune: a Stampace….”

La toponomastica a Cagliari è evidentemente un optional per il “sito istituzionale del Comune”. Ha titolato così la Home page, a carattere cubitali : ” Inizia oggi il

Porta a Porta a Sant’ Elia, a Villanova, Sant’Avendrace. Giorgino e Stampace Bassa “. Ci viene annunciato, poi, in maniera trionfalistica, che per il Centro storico ci saranno novità particolari e sostanziali: si sta mettendo a punto un sistema di nuove mini isole ecologiche, meno che a “Stampace bassa”. Si, ripetono nel testo la dicitura del titolo : “Stampace bassa”. Strano. Nei pass per il transito e la sosta rilasciati dal Comune, c’è scritto, in maniera corretta, “Stampace basso”.

Al di là della toponomastica, non vorremmo, che il concetto reale corrispondesse al significato che al termine femminile danno i cagliaritani veraci, e anche altri. Tale è ,infatti, la condizione nella quale è lasciata questo pezzo storico della Città, che sia centro o meno, non importa.

Marcello Roberto Marchi

Ultima modifica: 15 dicembre 2018