La Statale 554 a Quartu diventa un grande viale urbano sino al Margine Rosso: in arrivo tre rotatorie e marciapiedi

Prosegue il percorso che trasformerà il tratto finale della S.S. 554, dall’intersezione con la S.S.125 alla rotatoria del Margine Rosso, in viale urbano. È stato infatti stipulato ieri il contratto tra Comune e l’Associazione Temporanea d’Impresa che si occuperà della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori.

Tre le aziende, tutte sarde, che compongono l’Associazione Temporanea d’Impresa, ovvero la ditta Geometra Giuseppe Angius Costruzioni srl, l’Impresa Costruzioni Cabras Mariano srl e la CA.GI.MA. srl. Con le firme apposte ieri da parte dei rispettivi rappresentanti legali si potrà procedere alla redazione del progetto esecutivo, per il quale la tempistica è di 60 giorni. Successivamente avranno avvio i lavori veri e propri, che dovrebbero concludersi entro il 2020.

Il tratto di strada, che alla conclusione dei lavori diventerà viale urbano, è quello compreso tra il km 10.937 e il km 14.700. È prevista la realizzazione di tre rotatorie: due andranno a sostituire le attuali intersezioni semaforizzate, in corrispondenza di via Guglielmo Marconi e di via Pitz’e Serra, la terza sarà realizzata all’uscita del quartiere di Quartello, più precisamente all’altezza di via Italia.

Il progetto prevede l’ampliamento della sezione stradale e la realizzazione della viabilità complementare. La carreggiata passerà infatti dall’attuale quattro corsie (due per senso di marcia), con larghezza complessiva di 15 metri, alle future sei corsie (tre per senso di marcia), di cui due preferenziali, dedicate ai mezzi per il trasporto collettivo. La nuova piattaforma stradale sarà completata in ciascun lato da marciapiede e pista ciclabile, per una larghezza complessiva di circa 37 metri.

Sia i marciapiedi che la fascia di separazione tra le sei corsie saranno alberati. Un vero e proprio viale urbano, che oltre a facilitare l’immissione veicolare nei quartieri della città, renderà piacevole e fruibile la passeggiata pedonale e ciclabile, lungo la quale sono state previste fermate dotate di pensilina per gli utenti del trasporto collettivo, supportate dall’isola pedonale costituita da panchine, fontana, cestino portarifiuti e portabici. Carreggiate, marciapiedi, rotatorie e attraversamenti pedonali saranno ovviamente dotati di moderni impianti di illuminazione.

Nel corso del 2015 era stata aggiudicata la gara per l’affidamento della progettazione preliminare e definitiva. Era stata poi adottata la variante al Piano Urbanistico Comunale, approvata definitivamente con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree oggetto dell’intervento. Successivamente era stato approvato il progetto preliminare definitivo dell’intervento e da ultimo era stata indetta la gara di affidamento per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, attraverso la procedura dell’appalto integrato.

“La trasformazione della 554 in viale urbano è uno snodo fondamentale per la crescita della città, sotto tanti punti di vista – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità Piero Piccoi -. Per Quartu e per tutti gli automobilisti della città metropolitana sarà un grande passo avanti per snellire il traffico e favorire una viabilità funzionale. Un passo in avanti sarà fatto tuttavia anche dal punto di vista del decoro urbano, in considerazione della crescita del verde e delle infrastrutture per chi ama passeggiare o pedalare. Una vera e propria rivoluzione insomma, per i quartieri limitrofi ma non solo”.

“La crescita dei quartieri limitrofi all’ex strada statale dipende molto dal miglioramento dei trasporti e della mobilità: la trasformazione della 554 in viale urbano è il punto di partenza, perché miglioramenti vanno apportati anche in merito al trasporto pubblico locale, coordinandolo con tutta l’area vasta e quindi la Città Metropolitana, per ridurre il pendolarismo su ruota – aggiunge il Sindaco Stefano Delunas -. Nel contempo la creazione di marciapiedi e ciclabili sono una bella novità nell’ottica di una crescita della qualità della vita dei quartesi” conclude il Primo Cittadino.

Ultima modifica: 16 novembre 2018