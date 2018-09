Zac Efron, cantante, attore e produttore americano ad Aritzo, nel cuore della Sardegna, per girare un documentario che tratterĂ del legame tra cibo e longevitĂ dei sardi, che andrĂ in onda su Netflix. E’ stata la stessa star hollywoodiana a pubblicare una foto con un gruppo di ragazze felicissime accanto a lui sul suo profilo Twitter “Love My Fans! Vi amo” ha scritto. Ovviamente scatenando il delirio.

Love my fans! Vi Amo! 🙏😘 pic.twitter.com/xttc2rKAuP — Zac Efron (@ZacEfron) September 25, 2018

Ultima modifica: 25 settembre 2018