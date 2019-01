I Vigili del Fuoco in occasione dell’Epifania calano la befana dall’alto in piazza Municipio regalando una festa piena di gioia e sorrisi, esempio di vicinanza delle istituzioni alla popolazione. Il comune della cittĂ di Iglesias e la Proloco con il supporto dei Vigili del Fuoco del settore SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando Provinciale di Cagliari e il personale operativo del distaccamento di Iglesias, portano la befana per i piccoli e per i grandi con una manifestazione che si è svolta nella serata di ieri sabato 5 gennaio in piazza Municipio a Iglesias (CA), in occasione dell’Epifania. Una piazza piena di famiglie, bimbi ragazzi, genitori e nonni che hanno assistito alla manifestazione vivendo un momento d’incontro per la gioia dei piccoli, ma non solo, una vecchia tradizione quella dell’Epifania dove i Vigili del Fuoco hanno regalato sorrisi e momenti di gioia, dando anche un esempio e prova che le istituzioni sono vicine al cittadino anche in queste occasioni creando un momento d’incontro con la popolazione. Gli operatori dei Vigili del Fuoco SAF, hanno calato la befana con la sua scopa dall’alto e in sicurezza con le manovre tecniche SAF, le stesse utilizzate per il Soccorso Tecnico urgente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco creando stupore e curiositĂ ma nello stesso tempo, gioia sorrisi e caramelle.

Ultima modifica: 6 gennaio 2019