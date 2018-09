La Smart rubata e “cannibalizzata” a Quartucciu. “Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso il mio post! La macchina è stata ritrovata, anche se visibilmente “alleggerita”!! Per carità….”, racconta un’amica della proprietaria dell’auto che questa notte è finita nel mirino dei ladri. Ladri che l’hanno prima rubata e poi letteralmente “spolpata”: portando via gli sportelli, pezzi di motore, lasciando in pratica solo pezzi di carrozzeria non smerciabile.

Ultima modifica: 24 settembre 2018