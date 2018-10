La sindaca di Pula: “Sulcitana crollata, ecco il percorso alternativo indicato dall’Anas per Cagliari”

La sindaca di Pula: “Sulcitana crollata, ecco il percorso alternativo indicato ora dall’Anas”. Bisogna passare da Teulada, andare verso Carbonia attraverso Sant’Anna Arresi, Masainas, Giba e San Giovanni Suergiu. Poi Carbonia, la statale 130 e da lì proseguire verso Cagliari. Carla Medau informa i cittadini su Fb: “A causa dell’interruzione della S.S. 195, dovuta al crollo di un ponte all’altezza di Maramura, l’ANAS ha comunicato un percorso alternativo come indicato nel comunicato che vi allego. Vi invito a percorrere la SS 195 SOLO per casi estremamente necessari. La nostra Amministrazione e l’Ufficio Tecnico è a vostra disposizione per tutte le informazioni necessarie per gestire l’emergenza di questi giorni”. Nella foto il percorso dell’Anas.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018