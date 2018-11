“La Sardegna nell’occhio del ciclone mediterraneo: massima allerta anche per il vento”

Il maltempo non allerta la sua morsa, continuano i disagi in tutta l’Isola.¬† “La Sardegna attualmente nell’occhio del ciclone mediterraneo.¬† Allerta meteo per tutta l’area metropolitana di Cagliari e Sardegna Meridionale. Il ciclone non tende a muoversi rapidamente, oltre le piogge potranno verificarsi fortissimi venti e mareggiate molto intense”, la comunicazione diramata nella chat dell’allerta meteo dal meteorologo Antonio Mura. L’immagine dal satellite¬† di meteosat24.

