La Sardegna “discarica per Campania e Lazio, camion carichi di rifiuti dalla terra dei fuochi”

di Paolo Rapeanu

“Sardegna discarica di rifiuti di ogni genere per Campania e Lazio, nelle discariche dell’isola si sta consumando l’ennesimo affronto ambientale. In silenzio, con contratti nascosti a tutti, la Sardegna sta sotterraneamente diventando nuovamente una discarica di rifiuti della Campania, in particolar modo delle societĂ di Caserta che stanno realizzando un vero e proprio traffico di immondizia di ogni genere proveniente dalla terra dei fuochi. Si tratta di due fatti gravissimi registrati nelle ultime ore in Sardegna che costituiscono la prova evidente di quanto sta accadendo nel perverso sistema dello smaltimento dei rifiuti. Le immagini che ho pubblicato sul mio profilo Facebook”, scrive l’ex presidente della Regione Mauro Pili, “sono la testimonianza dei camion in arrivo da Caserta che scaricano nella discarica del consorzio industriale di Olbia, a due passi dalla frazione di Murta Maria. Fatti sistematici che vengono omessi ma che costituiscono la dimostrazione di quanto la Sardegna sia entrata nel circuito dello smaltimento dei rifiuti di ogni genere provenienti dal continente”.

“I camion col telone verde fotografati all’ingresso della discarica del Cipnes rappresentano il segnale eloquente che la discarica di Olbia, dichiarata da tempo esaurita, non solo continua ad essere utilizzata dalla De vizia per lo smaltimento di rifiuti di circa 14 comuni ma adesso si scopre essere utilizzata anche da camion provenienti da Caserta senza che questo possa essere in alcun modo giustificato. A questo traffico di rifiuti provenienti dal continente”, afferma l’attuale leader di Unidos, “si aggiunge quello accertato nelle ore scorse dall’Arpas intervenuta con un blitz nella discarica Ecodump di Carbonia su segnalazione di diversi utenti della nave sulla quale erano stato caricati i camion. Passeggeri colpiti dai miasmi devastanti provenienti dal carico trasportato. I tecnici dell’Arpas hanno accertato che si trattava di fanghi di depurazione fognaria provenienti addirittura da Frosinone, provincia del Lazio, a diretto confine con la Campania. Dunque, non solo rifiuti di ogni genere trasportati ad Olbia ma anche fanghi di depurazione provenienti dal Lazio. Basti pensare al costo sostenuto per questo tipo di trasporto per comprendere cosa vi sia dietro questo scandaloso sistema che ha portato oggi il Consiglio dei Ministri proprio a Caserta, nella terra dei fuochi. Pensare che la soluzione dei rifiuti campani o laziali sia la Sardegna è semplicemente demenziale e delinquenziale. Solo averlo pensato oltre che attuato è di una gravitĂ inaudita soprattutto perchĂ© il tutto si sta svolgendo nel silenzio piĂą assoluto a scapito dei cittadini, dei territori, dei comuni. Questo traffico, a prescindere dalla sua liceitĂ o meno, deve essere bloccato senza se e senza ma”.

“Aver concepito la Sardegna come la discarica per rifiuti da altre regioni, della Campania e del Lazio in particolar modo, è inaccettabile e questo scandalo va contrastato in ogni modo. Le immagini dei camion di Caserta insieme a quelli che dei rifiuti solidi urbani della Gallura sono eloquenti perchĂ© confermano la volontĂ di aggirare l’opinione pubblica, le stesse istituzioni, escluse quelle che ne sono a conoscenza e magari complici e soprattutto i sardi. Non sono in grado di sapere i contenuti di questi carichi ma di certo è gravissimo che rifiuti oltremare arrivino nell’isola. Occorre predisporre un immediato registro dei rifiuti che si presentano ai porti della Sardegna e va attivato un sistema di respingimento immediato perchĂ© la Sardegna, per le sue connotazioni ambientali e per le stesse problematiche di smaltimento non può in alcun modo esaurire, o occupare, le proprie discariche con i rifiuti provenienti da altre regioni dĂ sempre indicate tra quelle a grave rischio ambientale”.

Ultima modifica: 19 novembre 2018