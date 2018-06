La raccolta “porta a porta” a Cagliari? “Un business”

Anche a casa mia sono arrivati i cassonetti del ” porta a porta”¬† e¬† “‘ecobolario”, la guida al corretto conferimento dei rifiuti. La lettura del prontuario ha bisogno di tempo per comprendere e memorizzare le istruzioni del nuovo regime della raccolta dei rifiuti in Citt√†.

S√¨, un vero e proprio¬† “regime “. Attendo, poi, di sapere come ci si dovr√† comportare per il conferimento, posto che dove abito, in pieno centro storico,¬† nel nostro palazzo, come in in quasi tutti gli altri, non c’√® un cortile, tanto meno nell’androne¬† dell’ingresso non c’√® lo spazio necessario¬† per contenere fisicamente i grandi¬† mastelli dove conferire i rifiuti delle singole famiglie. Dal Comune hanno¬† ¬†fatto sapere che si sta valutando questi casi e che si decider√† in seguito. Come a dire ” del

senno di poi, son piene le fosse” .

C’√® da rimanere stupiti nel considerare che intorno al problema si sono cimentati fior fiore di “menti “, politiche, amministrative e tecniche !!!¬† Evidentemente, chi ha organizzato e deciso questo¬† tipo di cambiamento, oltre al ” business” che ne √® la base, non si √® preoccupato di andare a vedere e conoscere preventivamente il territorio e la realt√† edilizia¬† e abitativa di Cagliari e dei suoi quartieri, oltre naturalmente a quella della propria abitazione che, comunque, qualche riflessione avrebbe dovuto comportare. Ma, tant’√® !!!¬† Una cosa sono, infatti,¬† le abitazioni dei rioni nobili e delle aree ad edilizia spontanea, per lo pi√Ļ monofamiliari o anche plurifamiliari ma¬† isolate nel lotto, dove esistono ampi spazi , dove poter allocare i contenitori¬† della differenziata. Altra cosa sono le abitazioni nei palazzi costruiti¬† in centro storico negli anni del dopoguerra dove non esistono spazi nelle singole case, talvolta nemmeno balconi, dove poter sistemare i ” mastelli” consegnati ad ogni singola famiglia. Ed i problemi di natura igienico sanitaria del suolo pubblico, come li mettiamo ? Posto che un palazzo abbia lo spazio nell’ingresso dove sistemare i mastelli condominiali e che abbia una donna per le pulizie, dove deve gettare l’acqua sporca del lavaggio ? In strada, √® naturale o c’√® altro sistema ? chiediamo¬† agli esperti del Comune. Una risposta, √® d’obbligo.

Marcello Roberto Marchi

Ultima modifica: 21 giugno 2018