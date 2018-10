“La raccolta differenziata del Poetto è una clamorosa finta! Difficile pensare che possa essere un caso o una distrazione, quando le buste all’interno dei contenitori non corrispondono alle singole frazioni di rifiuto”. Giorgio Angius, leader dei Riformatori a Cagliari, critica aspramente la raccolta del Comune guidato da Zedda e attacca in una video denuncia: “In tutto il lungomare Poetto, fortunatamente ancora frequentatissimo visto il bel tempo di questo weekend, i bidoni multimateriale sul marciapiede offrono quattro scelte di differenziazione. All’impegno richiesto ai cittadini e turisti non corrisponde tuttavia analoga cura da parte del servizio comunale: i sacchetti all’interno dei bidoni sono infatti solo due! È evidente che due frazioni raccolte insieme non possono che finire nell’indifferenziato, come infatti accade, secondo le testimonianze dei residenti. Giorgio Angius, capogruppo dei Riformatori Sardi, ha presentato su questo un’interrogazione all’assessore Medda, chiedendo conto di questa clamorosa truffa nei confronti dei cagliaritani. Non esiste nemico peggiore per il successo della raccolta differenziata, che la scoperta che i rifiuti separati vengano poi mischiati e conferiti al Tecnocasic”.

Ultima modifica: 14 ottobre 2018