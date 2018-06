Dopo la pioggia, l’incubo gasolio nelle strade allagate di Assemini. Roberta Cabras racconta in diretta a Cagliari Online: “Sono una cittadina asseminise, oggi dopo la pioggia ( ormai da anni ) nella la via di casa in zona via Coghe con piogge abbondanti fuoriesce dalle fogne gasolio con odore molto forte dentro le case. Guardate le foto, è una situazione da risolvere assolutamente”.

Ultima modifica: 24 giugno 2018