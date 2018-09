La mamma di Manuel Piredda chiede ancora giustizia: “Dacci la forza per arrivare alla verità”

“Carissimo Manuel, figlio adorato, il tempo continua a scorrere ma sembra che non passi mai, eppure ormai i giorni che ci separano dalla verità sono sempre meno”. Comincia così una lettera pubblicata sul gruppo Facebook La voce di Manuel Piredda, da Roberta Mamusa, madre del giovane muratore di Gonnesa morto a 27 anni, in seguito a un incendio divampato a Bacu Abis, il 17 aprile 2011, dove rimase sfigurata la moglie Valentina Pitzalis. Per la Procura sarebbe stato lui a scatenare il rogo. Ma la famiglia non ha mai creduto alla versione della nuora accusandola invece di essere lei la responsabile della sua morte. Lo scorso 19 maggio, dopo ben 7 anni, era stata riesumata la salma del Piredda, dopo che la procura aveva aperto un fascicolo dove era indagata Pitzalis. Che non aveva dato però risultati a sostegno della famiglia. Nessun trauma sul corpo di Manuel causati da una eventuale lite.

Ma Roberta Mamusa continua fortemente a cercare la sua verità “In ogni istante pensiamo a te figlio nostro, pensiamo alla sofferenza che hai passato e al fango col quale sei stato ricoperto ogni giorno da quella maledetta notte del 17 aprile 2011 fino ad oggi- scrive. Dacci la forza per arrivare sino al momento in cui la luce ti renderà giustizia. Chissà che fine faranno il chiavistello molto pesante quanto inesistente, la scrivania che bloccava la porta, il secchio rosso e l’innaffiatoio verde, il fuoco salterino che brucia alcune parti e ne salva integralmente altre. Chissà che fine faranno i proclami, le dediche, le recite e i teatrini alimentati sulla fine della tua giovane esistenza. Chissà che fine faranno le prese in giro, le persecuzioni, le diffamazioni e le opinioni dei ciarlatani che si sono riempiti la bocca e la pancia col tuo nome indicandoti come assassino. Chissà se il nostro cuore sarà in grado di reggere ancora tutto questo dolore. Aiutaci ad avere la forza per restituirti la dignità che hanno cercato di toglierti. Dacci la forza per arrivare a fare conoscere a tutto il mondo la Verità e farti avere Giustizia”.

Ultima modifica: 25 settembre 2018