di Paolo Rapeanu

Dal Veneto alla Sardegna, un ritorno “obbligato” nella terra natale per motivi personali e i tanti tentativi, tutti andati a vuoto, di avere un nuovo lavoro. Marco Tiddia ha 51 anni, è di Oristano: sposato, tre figli (un maschio di 23 e due figlie di 19 e 11 anni), si è rimboccato le maniche per portare il pane a casa: “Sono principalmente un presepista, realizzo miniature con la porcellana fredda e compongo prodotti tipici, come su casu marzu, formaggi, pane carasau, tutto nel modo più realistico possibile”. Non solo, Tiddia e il legno cento per cento sardo hanno come stretto amicizia: “Sughero e castagno per creare i taglierini dei prodotti tipici sardi, una delle mie figlie mi dà una mano d’aiuto quando può”. Già, i tre figli: “Quando trovano qualche lavoretto lo fanno molto volentieri”, e non potrebbe essere altrimenti, in una famiglia nella quale solo il papà lavora “grazie alle mie mani e alla mia fantasia”. Come gli “amigurumi”, cioè pupazzetti realizzati all’uncinetto con tecnica giapponese.

Un passato recente fatto di tante “porte lavorative” che non sono proprio esistite, per il 51enne: “Volevo lavorare come cameriere, ho studiato all’Alberghiero, ma i locali nei quali sono stato qualche anno fa oggi sono tutti chiusi”. Per via della crisi: “C’è, e si sente tantissimo. Le mie creazioni vanno dai 3 ai dieci euro, ma molte persone guardano e non comprano. Ma io vado avanti”, afferma, orgoglioso, Tiddia, “non sono a carico del Comune”, anzi, “di nessuno”. E, al netto del fatto che “si sopravvive”, è la più grande vittoria morale per un papà sardo che, pur di non far mancare il pane in tavola, realizza creazioni che raffigurano quello più amato dagli isolani, il carasau.

Ultima modifica: 1 settembre 2018