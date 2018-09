La grande sorpresa si chiama Rolando Maran: il nuovo tecnico conquista i tifosi del Cagliari con due prestazioni super, prima col Sassuolo e poi con l’Atalanta. A Bergamo vince, ma soprattutto convince: non si era mai visto un Cagliari cos√¨ aggressivo in trasferta negli anni di Lopez e Rastelli. Una squadra corta con un pressing forsennato sui portatori di palla avversari che comincia gi√† dall’area di rigore degli altri: cos√¨ il Cagliari ha sbancato Bergamo, col cuore e con la grinta. Con il coraggio, con una squadra corta e in grande forma fisica a differenza degli avversari, stanchi dall’Europa League.

Il marchio di Maran √® questo e si era visto gi√† col Sassuolo: combattere giocando compatti, poi si potr√† vincere o perdere, ma a testa alta. La squadra √® sembrata efficace e ha tirato fuori quegli attributi che i tifosi vorrebbero sempre vedere in campo. La partita √® stata preparata alla perfezione, vinta dal primo minuto con l’atteggiamento giusto. Un modulo che sembra adattarsi perfettamente allo spirito guerriero del Cagliari e della Sardegna intera. Benvenuto Maran, il Cagliari aspettava un grande allenatore ormai da molti anni. Se le premesse sono queste, ci sar√† da divertirsi. Con un Barella nel motore in pi√Ļ, il grande gioiellino della Sardegna.

jacopo.norfo@castedduonline.it

Ultima modifica: 2 settembre 2018