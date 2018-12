La grande rivincita di Massimo Cellino a Brescia: primo in classifica, vola verso la serie A. L’ex presidente del Cagliari vicino a una nuova impresa: portare in A il Brescia e sfidare proprio il suo Cagliari, in quello che sarebbe un grande “derby” contro Giulini. Oggi la sua squadra ha battuto Rastelli, un altro ex rossoblù, ora sulla panchina della Cremonese dove non sta collezionando grandi risultati.

Vola invece il Brescia di Cellino, che dopo avere esonerato David Suazo (altro ex del Cagliari) ha trovato nel tecnico Eugenio Corini l’allenatore giusto per puntare addirittura alla promozione diretta. Con la vittoria di oggi il Brescia agguanta il Palermo al primo posto, con talenti come Donnarumma e Tonali sognare si può. E Cellino è davvero tornato…

Ultima modifica: 26 dicembre 2018