Mezzo secolo trascorso in via Garibaldi a vendere scarpe e accessori femminili: “Era meglio quando passava il tram”, esordisce Piero Simonetti: “Oggi il cliente non sa dove parcheggiare. I centri della grande distribuzione? Non sono migliori di noi, la nostra merce è di qualità superiore”, dice, con la fierezza di chi da decenni riesce ad alzare ogni giorno la serranda. Con sempre più difficoltà, però: “Ormai vivo alla giornata, si va sempre peggio. Ho avuto anche tre e quattro dipendenti, poi sono stato costretto a licenziarli, non c’è più movimento”. E le grandi realtà che invece assumono? “Sono furboni, dicono di far lavorare cento persone ma fanno fare 4 ore la mattina e 4 la sera, occupano i giovani per diciotto mesi poi li cambiano. Una cosa che non abbiamo mai fatto. Resisto finchè posso, poi mi aspetta la pensione, mi hanno concesso ottocento euro”.