C’è anche a chi piace – e ci mancherebbe altro – la rivoluzione della sosta iniziata all’aeroporto di Elmas. Cinque aree di sosta e “furbetti” dell’esci e rientra senza pagare avvisati: lo fate oltre tre volte in un giorno? Ci sono 15 euro da pagare. Un’eventualità che Angelo Pisanu, 66enne pensionato cagliaritano, non mette minimamente in conto: “Ho preso il ticket per entrare, dovendo accompagnare una persona, ho pagato la sosta un euro e va benissimo così. Non parcheggio mai fuori, anzi, pago sempre”, dice, orgoglioso, il sessantaseienne cagliaritano. “È tutta questione di adattamento, magari il primo impatto è difficile. Prima l’aeroporto era disordinato, troppe automobili parcheggiate fuori dalle postazioni regolari”, osserva Pisanu, “da adesso sarà più ordinato”