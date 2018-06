La gelatina Slime per bambini a rischio salute: scatta il ritiro dal commercio

Il ritiro dal commercio dello ‘SLIME’, gelatina maleodorante venduta come gioco per bambini, e’ stato ordinato dal ministero della Salute, che lo ha disposto. Lo rende noto in un comunicato il dicastero con la segnalazione del 13 giugno sul proprio sito. Il provvedimento è legato alla tossicita’ della gelatina, del prodotto denominato “BARREL-O-SLIME EVERY NOISE PUTTY” a marca Every S.r.l. nella quale è stata riscontrata presenza di Boro e Cromo VI superiore ai limiti previsti dalla UNI EN 71-3 Cat. II Migrazione di alcuni elementi.

Questo secondo il test report effettuato presso laboratorio certificato MTC INTERCERT, su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane Milano 3. I periti, nella loro relazione, osservano che il prodotto è a ”Rischio chimico/cancerogeno”. Denunciati gli importatori di questa marca di ‘SLIME’, che e’ fabbricato in Cina, e i responsabili della commercializzazione e della distribuzione sul territorio italiano. Le spese per il ritiro e la distruzione della gelatina puzzolente saranno a carico delle ditte interessate.

Per i barattoli gia’ acquistati, il ministero della Salute ha previsto che “si provveda al richiamo avvisando inoltre i consumatori sul grave rischio connesso all’uso mediante cartellonistica o altri metodi ritenuti efficaci”. Peraltro, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la gelatina, oltre ad essere tossica, se ingerita o inalata puo’ creare danni alle mucose nasali e alle prime vie respiratorie perche’ non e’ estraibile con pinze o uncini ed e’ radio-trasparente. Questo secondo gli esperti. Il prodotto si puo’ rompere in piccoli pezzi che e’ molto facile ingerire o introdurre nel naso e che in quel caso c’e’ il pericolo di gravi danni alle vie respiratorie in quanto la rimozione della gelatina e’ molto difficoltosa perche’ non e’ afferrabile con pinze o uncini e potrebbe dunque provocare un’insufficienza respiratoria di non facile risoluzione”, oltre al fatto che “la sostanza e’ poco visibile anche con esame radiologico.

La tipologia del prodotto denominato BARREL-O-SLIME EVERY NOISE PUTTY a marca Every S.r.l., oggetto di “allarme consumatori” da parte del ministero della Salute per la presenza di Boro e Cromo al loro interno è inserita nel sistema Rapex (sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti pericolosi non alimentari). Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel sistema GRAS RAPEX, in quanto viola il Reg.to (CE) 765/2008; Direttiva 2001/95/CE, in Italia D.gs 206/2005 detto “Codice del Consumo”, Direttiva 2009/48/CE relativa alla sicurezza giocattoli, in Italia D. lgs. 11 aprile 2011 n. 54.

Ultima modifica: 21 giugno 2018