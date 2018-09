La finanza sequestra oltre 16mila articoli di bigiotteria da un negozio di Quartu

Controlli in materia di sicurezza, la Guardi di Finanza di Cagliari, sequestra da un negozio di Quartu Sant’Elena, oltre 16mila articoli fra collane e bracciali, venduti come prodotti di bigiotteria, in violazione del codice del consumo in quanto privi di qualsiasi indicazione relativa al produttore, all’importatore e al paese di origine. Al responsabile dell’esercizio commerciale è stato multato con una sanzione fino ad un massimo di 25mila euro.

 Con quest’ultimo intervento, salgono a 445.772 i prodotti non sicuri sequestrati dall’inizio dell’anno dalla guardia di finanza di Cagliari.

