La disperazione dei pescatori di Santa Gilla, in diretta il VIDEO: “Guardate, così è morto lo stagno di Cagliari con le arselle”. I pescatori di Santa Gilla realizzano un VIDEO in diretta per Casteddu Online, il tentativo di pesca in diretta dall’Isola Longa: “Qui l’Assl ha dato l’ok per pescare, ma qui cosa peschiamo? L’acqua è marrone, non c’è più niente da pescare: le arselle sono morte, e siamo morti di fame anche noi…siamo disperati. Puoi scavare anche a un metro e mezzo, non si trova più un’arsella che non sia vuota. Guardate, facciamo la prova…cosa dobbiamo fare? Cosa peschiamo, guscio?”. Guardate il VIDEO

Ultima modifica: 30 ottobre 2018