La coppia di Assemini nella notte della cittÃ  allagata: insieme nell’incrocio di una nuova alluvione

Lui cerca di farle strada, con in mano l’ombrello. Lei lo segue a pochi passi, con l’acqua all’altezza delle ginocchia. La coppia di Assemini, nel giorno della nuova alluvione nel Cagliaritano. L’acquazzone che nella notte ha colpito anche la zona sulla 130, creando gravi disagi anche al canile di Mimì e Gogò dove 40 cani rischiano di morire annegati. Assemini, come Capoterra, è sempre il paese che paga il prezzo più alto alla pioggia che con cadenza decennale riesce ad essere devastante. Ad Assemini ancora una volta le strade si sono trasformate in enormi piscine. Non per fortuna come avvenne nel 1999, quando Assemini finì letteralmente travolta e devastata con decine di sfollati.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018