“La CittÃ  Metropolitana di Zedda Ã¨ nel caos: bloccate anche le indennitÃ  della Polizia”

Caos alla Città Metropolitana di Cagliari: bloccate le indennità di alcuni dipendenti della Polizia Metropolitana. “Dopo la nota del Segretario Generale della Città Metropolitana di Cagliari che contesta l’assegnazione dei gradi e l’assegnazione di alcune indennità varie, riconosciute al personale della Polizia Metropolitana, oggi si apprende che la Dirigente della ragioneria, della Città Metropolitana sospende il pagamento delle indennità”. Luca Locci del sindacato Usb annuncia battaglia: “Come Organizzazione Sindacale siamo allibiti dal fatto che non siamo stati formalmente informati del fatto e che vengano contestate delle indennità dovute contrattualmente. Ci chiediamo se gli attenti Dirigenti, Segretario Metropolitano e la stessa Dirigente della ragioneria abbiano fatto la verifica della regolarità delle attribuzioni delle indennità per tutto l’Ente. Questa Città Metropolitana pare più che un Ente, una bacinella bucata che galleggia dal 2017 fino ad oggi, solo che adesso inizia a fare acqua da tutte le parti. Diverse sono le partite aperte come ad esempio la mobilità di un dirigente aperta e non ancora conclusa, l’imminente scadenza di tre dirigenti di nomina e non rinnovabili(scadono il 31/12/2018), problemi di sicurezza e igiene,infatti diversi servizi igienici non funzionano, la sicurezza di alcuni uffici,tra l’altro segnalati già dagli stessi dipendenti ecc… Come Usb chiederemo con carattere d’urgenza un’incontro all’Amministrazione”.

Ultima modifica: 13 novembre 2018