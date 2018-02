“La cena degli sconosciuti” torna a a Cagliari: ecco di cosa si tratta

Venerdì 9 febbraio a Cagliari ci sarà un evento molto particolare. Si ripete nel capoluogo un appuntamento, che nelle passate edizioni ha riscosso notevole successo: si tratta della cena degli sconosciuti. L’evento nasce nel 2002, molto in voga in tante città italiane, ma non si tratta della solita cena per single, non è uno speed date, non è il solito ritrovo di cuori infranti. E’ una cena divertente a cui si partecipa per fare nuove amicizie, per uscire dalla solitudine e per passare una piacevole serata in compagnia di tante persone nuove. In pratica si entra in un ristorante, non si conosce nessuno, passano 5 minuti e si sta già chiacchierando con tutti i partecipanti alla cena come se ci si conoscesse da lungo tempo.

Come spiega l’organizzatore Roberto “Dopo una semplice prenotazione online, ci si presenterà nella data indicata direttamente al ristorante, dove vi sarà un tavolo riservato per l’occasione. Non ci sono segnaposto e non ci sono regole particolari, ogni partecipante sceglie il proprio posto in base ai suoi gusti, istinto, sensazioni… cercando di mantenere comunque una certa alternanza tra uomo e donna, l’obiettivo è socializzare, allargare il giro delle amicizie, uscire dalla solitudine ma soprattutto…. uscire di casa!”

L’obiettivo e fare nuove amicizie, perché no trovare l’anima gemella, o semplicemente passare semplicemente una serata diversa dal solito in compagnia di tante persone nuove.

