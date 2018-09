La birra scozzese e sarda invade Cagliari, folla al Lazzaretto per la Brewdog Experience

√ą la birra la protagonista principale della Brewdog Experience Sardegna, ma √® in ottima compagnia. Incontri dedicati al mondo dei fumetti e dimostrazioni di live painting, oltre a spiegazioni legate alla produzione della birra. Il birrificio Brewdog, direttamente dalla Scozia, abbraccia altre realt√† cento per cento sarde, anche grazie alla sinergia con il ristopub Pizza Margherita e Ales & Co. E i cagliaritani e sardi apprezzano l’iniziativa, in un caldo primo weekend di settembre che profuma ancora d’estate. E dell’alcool delle tantissime bionde spillate e servite.

C’√® chi ne sorseggia una comodamente seduto nelle panche sotto i gazebo o chi mentre esce all’esterno e ammira il golfo di Cagliari. Non solo birra, c’√® anche lo street food per tutti, anche per i vegetariani. Ma, soprattutto, la birra sembra conquistare proprio tutti, dai giovani alle famiglie. Due serate, quelle di oggi e domani, destinate a durare sino a molto tardi. L’ingresso √® gratuito e aperto a tutti sino all’1 di notte. E, tra una bionda chiara e una scura, c’√® anche l’animazione live con gli speaker della nostra media partner Radio Sintony.

Ultima modifica: 1 settembre 2018