La bellezza dei delfini al porto di Cagliari in una splendida domenica di fine settembre. Il VIDEO girato dal nostro lettore Gabriele dimostra ancora una volta la magia della nostra città . E i delfini erano lì, a scorrazzare a due passi dalle navi e dalle banchine. in una domenica che ha visto tantissimi cagliaritani al mare, in bici o a passeggiare godendo degli splendidi panorami.

Ultima modifica: 30 settembre 2018