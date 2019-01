La bella storia di San Gavino: studenti e Assl insieme per la nascita del nuovo ospedale

Studenti e Assl insieme lungo il percorso per la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale. I ragazzi della quarta A e della quarta D del liceo scientifico Marconi-Lussu di San Gavino Monreale, che seguono il progetto di alternanza scuola-lavoro coordinato dalle professoresse Alessandra Giagheddu e Pier Anna Collu, hanno accolto oggi nella sala conferenze della scuola il direttore della Assl di Sanluri Antonio Onnis per un incontro-dibattito sul progetto. Una mattinata di dialogo e vivo confronto che ha portato già a un risultato: unpartenariato per un percorso condiviso e collaborativo tra Onnis e gli allievi del liceo scientifico per valutare insieme il cammino che porterà alla nascita della struttura.

Il direttore ha illustrato i nodi fondamentali del progetto, mostrato le planimetrie e ha risposto alle numerose domande degli studenti. “E’ un’opera complessa, ma è anche una grande opportunità e un grande valore per il territorio perché si sta costruendo un ospedale da zero. Per questo ricevere anche idee, proposte e input da questi ragazzi, intelligenze fresche, per la Assl è di grande importanza”.

“Ci fa davvero piacere avere questo tipo di opportunità, prendere parte ad un progetto che va al di là della semplice alternanza scuola-lavoro e che ormai ci ha coinvolto completamente, fino a reputarlo come un “nostro” progetto”, afferma Daniel Caddeo della quarta A, del progetto Uspidali Now. “Per quanto ci riguarda si tratta dell’impegno a crescere, in un certo senso, e anche a dare uno sguardo alla burocrazia che sta dietro questi progetti e a come questo influisca su noi cittadini”, Alessandro Atzei della quarta D, progetto Ghostospital.

Ultima modifica: 18 gennaio 2019