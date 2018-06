La beffa dei trasporti per un quartese: “500 euro per una visita medica a Bologna”

La beffa dei trasporti per un quartese: “Mi devo recare a Bologna per un controllo medico urgente, sapete quanto ho pagato il volo andata e ritorno da Cagliari per giugno? Quasi 500 euro”. Fabrizio Sanna, quartese, racconta il suo caso a Whatsapp Casteddu Estate, al 380 747 6085. “Denuncio l’ennesimo scempio a danno di noi sardi- scrive- mi devo recare per un controllo al centro protesi di Budrio e questo è il salasso che devo pagare”. Sardi insomma costretti a pagare cifre esose per i trasporti anche in caso di emergenze mediche.

Ultima modifica: 6 giugno 2018