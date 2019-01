Ko alla Sardegna Arena: Cagliari fuori dalla Coppa Italia

Due gol nel finale, uno di Zapata e l’altro di Pasalic regalano il successo all’Atalanta che espugna la Sardegna Arena e si qualifica per i quarti finale di Coppa Italia. Dopo un primo tempo alla pari, Pavoletti esce nella ripresa per infortunio, gli orobici hanno si impadroniscono del campo e schiacciano i rossoblù e trovano le due reti nel finale. Esordio amaro anche per il neoacquisto Birsa. Nel prepartita ai microfoni della Rai il direttore generale rossoblù Mario Passetti ha fatto il punto sul mercato e annunciato che Barella rimarrà a Cagliari fino a giugno

Ultima modifica: 14 gennaio 2019