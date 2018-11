Juventus-Cagliari, febbre per il “derby dei tifosi sardi”: Ronaldo contro Pavoletti

Juventus-Cagliari, febbre per il “derby dei tifosi sardi”: bianconeri costretti a vincere, tre punti a Inter e Napoli. L’Inter batte il Genoa, il Napoli travolge l’Empoli: stasera la Juventus costretta a vincere, ma il Cagliari di Maran promette battaglia e non avrà nulla da perdere. Fischio d’inizio alle 20,30 allo Juventus Stadium. Dalle 22,15 linea aperta ai tifosi rossoblù su Radio Sintony allo 070666300, per commentare a caldo il match nel programma “Ci sentiamo dopo il Cagliari” e qui sulla nostra pagina Fb.

Ultima modifica: 3 novembre 2018