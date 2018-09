Jonatha di Quartucciu: “Grazie ai soccorritori del 118, papà è morto ma hanno lottato sino all’ultimo per salvarlo”

Un infarto fulminante durante il concerto di Dody Battaglia a Quartu lo scorso 14 settembre: così si è spento Roberto Fanari, 56enne residente a Quartucciu, molto conosciuto anche a Cagliari per aver lavorato come guardia giurata e custode nell’autoparco del Comune. Una tragedia alla quale hanno assistito i tanti fan di Battaglia presenti in piazza: “Anche papà era un suo grande estimatore, ha sempre adorato la musica e le canzoni dei Pooh”. A dirlo sono il figlio, Jonatha Fanari, 33 anni, con accanto la mamma Speranza Loi, 54 anni.

C’erano anche loro durante gli ultimi minuti di vita di Roberto, e hanno visto il grandissimo impegno dei soccorritori del 118: “Li vogliamo ringraziare, sia quelli dell’ambulanza Mike 53 sia quelli dell’Sos Quartu Soccorso, sono stati molto battaglieri e non si sono arresi un secondo, cercando di salvare la vita in ogni modo a mio padre”, dice Jonatha. “In paese girano voci su una nostra possibile denuncia nei loro confronti, smentiamo assolutamente tutto. Anzi, vogliamo incontrarli e ringraziarli di persona, una ragazza bionda è rimasta addirittura accanto a mia madre per tutto il tempo”, aggiunge Jonatha. “Lei era seduta e non riusciva a parlare per lo choc, anche in quel caso le cure e l’impegno dei volontari sono stati davvero amorevoli”.

Ultima modifica: 24 settembre 2018