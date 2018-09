Joao Pedro, la firma d’autore: il Cagliari di Maran pareggia contro il Milan

Il Cagliari pareggia contro il Milan alla Sardegna Arena: 1-1 con gol di Joao Pedro e Gonzalo Higuain.

Al decimo minuto della ripresa è arrivato il pareggio di Higuain che si è sbloccato, realizzando il suo primo gol in rossonero per una grave disattenzione della difesa del Cagliari. Poco prima Maran aveva tolto un attaccante, Farias, per inserire il centrocampista Ionita e questa mossa ha incoraggiato il Milan che ha raggiunto il pareggio.

Joao Pedro torna e segna e la sua è una firma d’autore nel Cagliari di Maran. Un primo tempo perfetto per la squadra rossoblù, aperto proprio con il gol del brasiliano che tornava da una lunga squalifica. Palo di Pavoletti e correzione in gol di Joao Pedro, Milan di Gattuso ubriacato dalla furia rossoblù. A colpire è stato proprio il gioco e il pressing offensivo della squadra di Maran, che ha soffocato le fonti di gioco di Gattuso. I tifosi sognano con un buon Cagliari, e al triplice fischio linea diretta su Radio Sintony con il nuovo programma “Ci sentiamo dopo il Cagliari”. Sarà un programma dedicato ai tifosi del Cagliari, che avranno il microfono aperto e la linea in diretta per esprimere a caldo le proprie opinioni subito dopo ogni partita. Potremo esultare, festeggiare e anche criticare: vi aspettiamo!! Potete chiamare per i vostri interventi in diretta allo 070666300 e seguirci anche in diretta Fb sulle pagine di Radio Sintony, Casteddu Online e Blog Cagliari Calcio 1920.

Ultima modifica: 16 settembre 2018