La sua vita, ormai da tanti anni, è “limitata” dalla sedia a rotelle. Una sclerosi multipla progressiva, una “bestia” che colpisce in modo sempre più lancinante il fisico: Ivan Melis, 42enne di Iglesias, prova sulla sua pelle ogni secondo il dramma di una simile malattia. E adesso c’è pure la beffa: “Hanno tagliato i posti letto all’ospedale Binaghi, tanti e comodi per tutti noi malati, che possiamo essere monitorati dai medici e passare lì la notte, evitando lunghissimi spostamenti, non ne abbiamo le forze”, spiega, con tristezza, Melis. “Mio fratello ha la mia stessa malattia, ci sono notti nelle quali ha attacchi di panico e ansia che la nostra famiglia non può gestire. Perché stanno facendo i tagli colpendo le classi deboli? Arru e Moirano, se avete una sensibilità tornate sui vostri passi e date di nuovo i posti letto al Binaghi”