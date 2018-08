In Italia sbarcati 20 mila migranti nel 2018: “Mai così pochi da 5 anni”

Ventimila migranti in un anno: l’80 % in meno rispetto al 2017. Il numero più basso registrato in Italia da 5 anni a questa parte. Sono i dati diffusi dall’Oim, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la migrazione. L’organizzazione riferisce che la Spagna, con il 42 per cento di tutti gli arrivi ad oggi, continua ad accogliere i migranti via mare ad agosto con un volume più che doppio di quello della Grecia e oltre sei volte quello dell’Italia. Gli arrivi in ​​Italia fino a fine agosto sono i più bassi registrati negli ultimi cinque anni. Secondo le cifre ufficiali del ministero dell’Interno, 19.874 migranti sono arrivati ​​via mare in Italia quest’anno, il 79,95% in meno rispetto allo scorso anno nello stesso periodo. La Libia rimane il principale paese di partenza.

Secondo il ministero i migranti sono tutti soccorsi nel Canale di Sicilia e poi portati in Sicilia (porti principali: Catania, Augusta, Porto Empedocle, Pozzallo, Trapani, Palermo, Lampedusa)..

Ultima modifica: 31 agosto 2018