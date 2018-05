“Italia, nasce davvero il governo M5S-Lega: accordo tra Di Maio e Salvini”

Nasce finalmente il governo giallo-verde tra Movimento 5 Stelle e Lega. L’accordo raggiunto dopo ore di trattative tra Di Maio e Salvini, in maggioranza entra anche Fratelli d’Italia, ma senza nessun posto nel governo. Il nodo di Paolo Savona era già stato risolto: il professore cagliaritano va alle Politiche comunitarie (Affari europei), mentre all’Economia arriva Giovanni Tria, professore universitario di Tor Vergata. Il premier è Giuseppe Conte, il governo potrebbe giurare già domani. Tra i vicepremier, piena conferma per Luigi Di Maio al dicastero del Lavoro e Matteo Salvini, agli Interni, si occuperò dunque di ordine pubblico, sicurezza e immigrazione, come ha sempre voluto. Agli Esteri arriva Moavero Milanesi.

Confermati tutti gli altri ministri indicati da Di Maio, con Alessio Bonafede alla Giustizia, Elisabetta Trenta alla Difesa, ma nelle prossime ore il puzzle sarà completato. A brevissimo è attesa la rinuncia formale all’incarico da parte di Carlo Cottarelli.

Ultima modifica: 31 maggio 2018