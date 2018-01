Isre Nuoro, mercoledì “This is Congo”

Dopo le partecipate serate dedicate ai due titoli italiani in concorso, La Convocazione di E. Maisto e Pagine Nascoste di S. Varani, con il film di Daniel McCabe, This is Congo, mercoledì 31 gennaio alle ore 18,30 Il Mese del Documentario a Nuoro dà avvio alle proiezioni nell’auditorium “G. Lilliu” dei film internazionali in concorso per il Premio del Pubblico.

L’opera cinematografica del fotografo americano Daniel McCabe, presentato in anteprima mondiale alla 74a Mostra del Cinema di Venezia, offre uno sguardo inedito e senza filtri sul conflitto più sanguinoso e lungo dai tempi della Seconda guerra mondiale, un conflitto ininterrotto. Il documentario, seguendo quattro personaggi avvincenti – un informatore, un comandante militare patriottico, una commerciante di minerali e un sarto sfollato – mostra per la prima volta agli spettatori un’istantanea globale sui problemi che affliggono questo incantevole Paese, secondo una prospettiva autenticamente congolese. Il colonnello “Kasongo”, Mamadou, Mama Romance e Hakiza incarnano la resilienza straordinaria di un popolo che, nel corso di più generazioni, è vissuto ed è morto a causa dell’ondata di brutalità generata dalla guerra.

Il regista Daniel McCabe ha commentato: “Il Congo è un posto incredibilmente speciale, pieno di contrasti: bellezza e orrore, speranza e disperazione. Ho lavorato lì come fotografo per molto tempo, più approfondivo la sua storia, più realizzavo quanto fosse unico sia nei suoi problemi che nelle sue qualità. Ho delineato il progetto di un film concettuale inteso a esplorare alla radice le cause che hanno portato alla situazione attuale. Nel 2011abbiamo intessuto un’ampia rete all’interno della regione mineraria di Kivu, alla ricerca di storie che descrivessero le condizioni che hanno perpetuato questo conflitto. Un anno dopo, durante la ribellione del gruppo M23, abbiamo ottenuto accesso ai campi profughi, ai gruppi ribelli e al controverso Esercito Nazionale. In questo periodo abbiamo conosciuto i quattro personaggi che avrebbero costituito la colonna portante del film.”

This in Congo sarà presentato da Francesco Pirisi, regista cinematografico.

Il Mese del Documentario è giunto alla sua quinta edizione e si presenta al pubblico come un “festival diffuso” per proporre il meglio della produzione documentaristica italiana e internazionale a Roma e in un network territoriale che coinvolge importanti città italiane dal Nord al Sud del Paese. Il mese del Documentario è una delle manifestazioni più rappresentative dedicate alla diffusione del Cinema del Reale in Italia.

Il titolo di questa nuova edizione è IL CONTINENTE UMANO. I film selezionati e proposti nelle diverse città che ospitano la manifestazione affrontano la condizione dell’essere umano contemporaneo in relazione alla storia e all’identità del proprio Paese, come fa il documentario This is Congo, che ci permette di conoscere il sanguinario conflitto congolese da un punto di vista completamente inedito.

Ultima modifica: 26 gennaio 2018