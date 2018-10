Isole, Isolanità, Insularità: se ne discute in un convegno a Cagliari

Un gruppo di studiosi dell’Università di Cagliari – che da tempo indaga i molteplici e diversi aspetti in cui si manifesta l’idea di insularità –, volendo approfondire l’indagine con il contributo di specialisti esperti di varie discipline, ha organizzato il Convegno internazionale “Isole, Isolanità, Insularità” che si terrà a Cagliari nei giorni 3, 4 e 5 ottobre, con un programma che dedica attenzione non solo alle isole mediterranee ma anche a quelle del Nord Europa e alle lontane terre di Cuba e di Pasqua.

La questione insulare, oggi di grande presenza politica, in Sardegna come nel resto dell’Europa e del mondo, ha avuto un peso significativo nella storia, nella storia istituzionale e nelle storie letterarie: almeno a partire dal momento in cui Omero ha cantato con versi immortali l’avventura di Ulisse, desideroso di tornare nella sua amata Itaca, ma anche attratto dal fascino delle terre che incontra nel corso della lunga navigazione.

Il Convegno si occuperà di isole tra realtà e utopia, dell’immagine che l’isolano ha di sé e cerca di accreditare nel mondo, sia con le ragioni della politica, sia con quelle – solo apparentemente meno incisive, ma di più lunga durata – delle narrazioni che gli scrittori e i poeti hanno prodotto nel passato e continuano a produrre nel presente. Senza naturalmente dimenticare lo sguardo esterno di coloro che, provenienti da un altrove, per raggiungere i loro sogni salpano verso quelle affascinanti entità territoriali circondate dalle acque del mare.

Il Convegno si aprirà mercoledì 3 ottobre (Aula Magna del Rettorato, Via Università 40, ore 9) e continuerà il 4 (Palazzo Siotto, Via dei Genovesi 114, ore 9) e il 5 ottobre (Aula Maria Lai, Via Nicolodi 102, ore 9).

A conclusione dei lavori sarà proiettato il film “Give Us This Day…” del regista islandese Erlendur Sveinsson (Aula Maria Lai, ore 15,30). I lavori del Convegno, così come la proiezione del film, sono aperti al pubblico.

Ultima modifica: 2 ottobre 2018