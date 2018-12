Cagliari, rivoluzione a Is Mirrionis: nell’ex hangar nasce la “Casa del Quartiere”

Rivoluzione a Is Mirrionis: nell’ex hangar nasce la “Casa del Quartiere”. Nell’ambito dell’Intervento Territoriale Integrato (ITI) Is Mirrionis, è è stato approvato dalla giunta comunale cagliaritana approvato il progetto di fattibilità dell’intervento di ristrutturazione edilizia dell’ex Hangar. La struttura, con due dei 15.000.000 di euro di fondi POR FESR e PON FSE, diventerà la Casa del Quartiere, così come stabilito nell’Accordo di Programma sottoscritto da Comune di Cagliari e Regione Sardegna. La delibera definisce anche la modifica della destinazione d’uso dello stabile, per fare in modo che lo spazio diventi un luogo di aggregazione e incontro tra cittadini, associazioni ed enti. La proposta progettuale prevede il recupero dell’Hangar non solo per le potenzialità del suo spazio interno, ma anche in rapporto agli spazi esterni e in stretto rapporto con il contesto urbano: quindi continuità tra interni ed esterni e massima flessibilità nell’uso, in modo che tutto si possa adattare a diverse attività. Previsti nuovi spazi interni, posizionati lungo il perimetro, che potranno essere utilizzati in modo indipendente rispetto all’intera struttura.

