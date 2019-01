Strade buie e pericolose e campi pieni di topi, bisce e rifiuti: allarme a Is Mirrionis

Via della Sila strada dimenticata. Buia, senza asfalto e piena di buche. E circondata da incolti popolati da topi, bisce e cani randagi dove le prostitute si appartano coi clienti, i tossicodipendenti cercano un riparo e dove i cafoni scaricano macerie e spazzatura. Su via della Sila, strada abbandonata della città assieme a via Aspromonte e via delle Langhe che costituiscono, dal 1955, un agglomerato di Is Mirrionis, ha presentato un’interrogazione Maria Antonietta Martinez, capogruppo del M5Stelle in consiglio comunale.

I cittadini residenti della zona, ricorda la Martinez, al 95% hanno provveduto, ormai da anni, al risanamento degli abusi edilizi e pagano regolarmente le tasse (imu, tari etc.). Tuttavia ‚Äúnonostante i 53 anni di vita del rione, l’amministrazione non ha mai provveduto all’installazione di punti luce e all’asfalto delle vie. Gli abitanti della zona, nel tempo e con una certa frequenza, hanno richiesto degli interventi urgenti, in quanto le buche e gli avvallamenti sono spesso stati causa di vari incidenti e cadute da parte di chi si avventura nelle strade. Soprattutto gli anziani, nonch√© le persone con scarsa mobilit√† o con sedia a rotelle, a causa del dissesto stradale, sono limitati e non possono uscire di casa, in quanto il rischio‚ÄĚ, conclude, ‚Äú√® quello di farsi male molto seriamente‚ÄĚ.

La consigliera sottolinea che in via della Sila, (‚Äústrada riconosciuta come privata ma difatti con funzione pubblica‚ÄĚ), sono presenti 3 aziende che offrono un servizio di autorimessa e che tale movimentazione di mezzi e tir, sommata al traffico degli abitanti del rione oltre che dagli automobilisti di passaggio, ‚Äúnon fa che aumentare le buche‚ÄĚ. E c‚Äô√® poi il problema del campo incolto che fiancheggia la strada. Sterpi ed erbacce crescono rigogliosi. ‚Äú√ą luogo di rifugio per insetti, topi, bisce e cani randagi, cio√®, un potenziale pericolo igienico sanitario, ma non solo‚ÄĚ, aggiunga la capogruppo del M5S in consiglio comunale, ‚Äúnon dimentichiamo tutti coloro che approfittano dell’oscurit√† per provvedere allo scarico di rifiuti e macerie e coloro che, grazie alle stesse condizioni, trovano luogo adatto per iniettarsi una dose di eroina o per appartarsi con una prostituta‚ÄĚ.

