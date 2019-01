Irgoli, litigano per l’eredità: 67enne imbraccia un fucile e spara al cognato

Una banale lite per motivi ereditari è bastata a far imbracciare il fucile a un 67enne e sparare diversi colpi contro il cognato. E’ accaduto questo pomeriggio attorno alle 15:30 a Irgoli. Il ferito è stato trasportato con elisoccorso all’ospedale di Nuoro, i medici stanno verificando le condizioni di salute, ma non verserebbe al momento in pericolo di vita.

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola procedono nelle indagini, al vaglio la posizione dell’autore del reato.

Ultima modifica: 14 gennaio 2019