InvitaS sbarca a Civitavecchia con oltre 60 stand dedicati ai prodotti sardi

Dopo il successo delle tappe sarde: Alghero, Olbia, Tortolì, Quartu Sant’Elena e Siniscola, il team Invitas sbarca a Civitavecchia dal 21 al 23 settembre con l’evento “Per…corsi 2018” ideato dall’assessorato al Turismo e Cultura del comune laziale. Il cuore della città riserva alla Sardegna una piazza con 60 stand dedicati ai prodotti agroalimentari, lavorazioni artigianali, street food di eccellenza locale, nazionale e internazionale.

Durante la tre giorni, dalle 11 alle 23, si potrà gustare il meglio dei prodotti tipici sardi, in versione cibo da strada: dai culurgiones più deliziosi al maialetto più croccante, dalle seadas coperte dei mieli più prelibati ad altri prodotti dell’ Isola, come vitella, formaggi e dolci, scrivono gli organizzatori sulla pagina facebook. Da non perdere l’esibizione alle launeddas del Maestro Nicola Agus, che reinterpreta il suono di questo antico strumento in chiave moderna e soprattutto la maschera del carnevale tradizionale sardo de “Is Mustayonis e S’Orku Foresu”, il gruppo arriva in formazione completa, ben 18 elementi.

La location sono strade, piazze e vicoli del centro storico di Civitavecchia, in posizione strategica lungo il percorso dei croceristi che sbarcano al porto. Il programma nel dettaglio https://www.facebook.com/invitas.sardegna/posts/1705695929539551?__tn__=K-R

Ultima modifica: 17 settembre 2018