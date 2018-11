InvitaS, in migliaia alla Fiera di Cagliari stregati dal buon cibo: attesa per le maschere di Fonni

È ottimo l’esordio di InvitaS 2018, migliaia di cagliaritano hanno preso d’assalto la Fiera di Cagliari in un primo novembre da ricordare per il trionfo di gusto e tradizione sarda. I dieci “percorsi gastronomici” hanno registrato numeri record, con lunghissime file per poter gustare muggini, anguille, fritto misto, malloreddus, salsiccia e porchetto. Funziona il mix tra gusto e tradizione imbastito, dopo tre anni di assenza, negli spazi interni della Fiera. E ci sono ancora tre giorni per visitare InvitaS: i cancelli sono aperti anche venerdì 2, sabato 3 e domenica quattro novembre dalle dieci alle 23, e l’ingresso è completamente gratuito. Ed ecco, di seguito, il programma del secondo giorno.

Venerdì 2 novembre 2018 le protagoniste indiscusse saranno le maschere di Fonni “Urthos e Buttudos”, con l’esibizione prevista alle diciannove. Prima, alle 11:30 e alle 17, la realizzazione in diretta del gioiello sardo “Corbula sarda” a cura dell’orafa Angela Sanna, nel padiglione I. Alle diciotto la sfilata delle “Donne di Sardegna” a cura dell’associazione Libera. Verranno rappresentate in un suggestivo scenario le donne della Sardegna (cernitrici, partigiane, etc) e le tessitrici di Maria Lai. Alle venti l’esibizione canora a cura della cantante Federica Cabras che eseguirà dal vivo alcuni brani sardi e alle 21 musica dal vivo con il launeddista Nicola Agus.

Ultima modifica: 1 novembre 2018