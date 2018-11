InvitaS boom a Cagliari, in migliaia alla Fiera all’assalto di pesce fritto e porchetto

L’assalto ai dieci punti ristoro è continuo, nella prima delle quattro giornate di InvitaS. Dopo la maxi parata inaugurale – seguita in diretta video Facebook da Cagliari Online – migliaia di cagliaritani hanno preso d’assalto la Fiera di Cagliari, scegliendo di mangiare muggini, fritto misto, malloreddus, porchetto arrosto ma anche bomboloni ripieni di crema o “classici” panini con salsiccia calda. Il battesimo dell’edizione 2018 del villaggio del gusto e della tradizione isolana è sicuramente vincente. Molto soddisfatti gli organizzatori, che confidano in altri tre giorni da “tutto esaurito”.

Ed ecco il programma completo per questo 1 novembre:

16,30 – Laboratorio artigianato artistico con la dimostrazione dal vivo della realizzazione della Filigrana (come viene preparato il filo e ritorto) a cura dell’ Orafa Angela Sanna (Pad. I)

h. 17,00 – Esibizione con le Fruste a cura dell’ Associazione Le Fruste del Campidano (presso il pad C esterno)

h. 17,30 – Esisibizione delle Maschere di Sestu “Is Mustayonis e S’ Orku Foresu” per tutta l’area interessata dall’evento.

h. 18,30 – Festeggiamo “Is Mortus Mortus” a cura dell’ Associazione Libera che accoglieranno i bambini offrendo loro dei dolci, noci, mandarini secondo la tradizione cosi come detta la Tradizione del Nord Sardegna a seguire animazione per bambini.

h. 19,30 – Sfilata delle Armature Nuragiche e presentazione dei vari costumi. Le Armature rimarranno a disposizione per foto con i presenti

h. 21,00 – Fusione nuragica sotto le Stelle. Il Maestro Andrea Loddo mostrerà in diretta la realizzazione del bronzetto nuragico con racconti, e sottofondo musicale per far rivivere l’ epoca nuragica.

Ultima modifica: 1 novembre 2018