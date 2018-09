Investe un ragazzino di 12 anni sulle strisce e poi scappa: caccia al “pirata” di Sant’Avendrace. L’incidente è avvenuto ieri a tarda sera a Cagliari: la Polizia Municipale è alla ricerca dell’automobilista che dopo avere investito il giovanissimo è scappato di colpo, dopo avere affermato di volere semplicemente spostare la vettura che ha causato l’incidente. Il 12enne è stato investito sulle strisce pedonali mentre era in sella alla sua bicicletta. Sul posto un’ambulanza del 118, le sue condizioni per fortuna non sembrano gravi.

Ultima modifica: 24 settembre 2018