Inverno, si entra nel vivo: neve e gelo fino a venerdì, obbligo di catene sulla 131

Due giorni di neve e gelo, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile da questo pomeriggio e fino a venerdì mattina sulla Sardegna si avranno temperature minime basse (inferiori a 2° C in pianura) in progressivo calo nel corso dei due giorni successivi. Durante le ore più fredde della giornata, saranno possibili locali gelate. Tra la serata di oggi, mercoledì 9 e le prime ore di domani, giovedì 10, saranno, inoltre, possibili nevicate di debole intensità al di sopra dei 500 metri.

E in effetti i primi fiocchi hanno iniziato a cadere sul Gennargentu, in particolare sul versante del Bruncuspina di Desulo, dove i paesaggi sono già invernali.

Per quanto riguarda la viabilità, l’obbligo di catene da neve sulla 131 dal chilometro 137,900 al 179,500 nel territorio di Camepda.

Ultima modifica: 9 gennaio 2019