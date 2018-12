Intervento sulla condotta che attraversa la Ss 554 a Quartucciu: possibili disagi

Martedì 18 novembre 2018, i tecnici di Abbanoa completeranno l’importante intervento manutenzione sulla condotta di attraversamento della strada statale 554 al chilometro 10+160 al servizio del centro abitato di Quartucciu avviato la scorsa settimana.

Per eseguire l’intervento tra le 8.30 e le 18 sarà interrotta l’erogazione idrica nella zona industriale di Pill’e Matta. Il centro abitato, invece, continuerà a essere alimentato dai collegamenti secondari di cui è dotata la rete idrica cittadina. Il completamento dell’intervento, che prevede la sostituzione integrale della condotta sotto le quattro corsie della circonvallazione, consentirà di ripristinare maggiore pressione in tutta la rete idrica del centro abitato che in questi giorni è diminuita.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

