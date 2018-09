Inter-Cagliari stasera solo su Dazn, poi linea diretta per i commenti dei tifosi su Radio Sintony

Inter-Cagliari su Dazn, poi linea diretta per i commenti dei tifosi su Radio Sintony. Si scalda l’immediata vigilia del match di stasera: i sardi potranno vedere il match solo su Dazn e non su Sky. Subito dopo la partita, alle 22,15 “Ci sentiamo dopo il Cagliari, su Radio Sintony e sulle nostre pagine Fb potrete commentare in diretta la gara dei rossoblù. Potrete telefonare allo 070666300 per parlare in onda senza filtri e censure oppure mandando i vostri messaggi vocali al 347 7459778. Il Cagliari deve rimediare la figuraccia dell’anno scorso quando Inter-Cagliari finì 4-0 e Lopez schierà una formazione sperimentale finendo al centro delle critiche. Questa volta potrebbe andare diversamente: Maran ha promesso un Cagliari combattivo e aggressivo contro la “pazza Inter di Spalletti.

Ultima modifica: 29 settembre 2018