Inter-Cagliari, formazione rivoluzionaria di Maran: fuori Joao Pedro e Romagna, dentro Andreolli Dessena e Ionita. Le strane scelte del mister rossoblù per sorprendere i nerazzurri. Ecco la formazione del tutto inattesa, dettata non da problemi fisici ma dal turnover e dal tipo di atteggiamento che il mister vuole tenere contro la squadra di Spalletti. In campo dal primo minuto alle 20,30 Cragno, Andreolli, Klavan, Srna, Faragò, Bradaric, Dessena, Barella, Ionita, Sau, Pavoletti. Sperando nel colpaccio. Dopo la partita linea dalle 22,15 diretta con i tifosi rossoblù su radio Sintony: chiamate allo 070 666300 per intervenire a “Ci sentiamo dopo il Cagliari”, o mandate i vostri messaggi vocali via Whatsapp al 3407459778.

Ultima modifica: 29 settembre 2018