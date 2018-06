Integrazione degli immigrati a Cagliari: seminario per formare i mediatori

Sabato 16 giugno 2018 dalle ore 10 alle ore 13,00, presso la sede di Alfabeto del Mondo in via Alghero 13, si terrà un seminario intensivo per approfondire le tematiche della integrazione degli immigrati.

Il seminario è tenuto dal dott. Fabio Fantazzini, coordinatore di progetti educativi presso i centri di accoglienza per richiedenti asilo che illustrerà alcuni esempi di buone pratiche del Regno Unito.

Il corso ha l’obiettivo di formare i mediatori interculturali e gli altri operatori a contatto con gli immigrati.

Alfabeto del Mondo dal 2011, eroga formazione specialistica in ambito immigrazione su autorizzazione del Ministero del Lavoro e Immigrazione (Decreto 735/2011/ca).

Il programma didattico è redatto ai sensi delle “linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale”, redatto dal Gruppo di Lavoro istituzionale per la promozione della mediazione interculturale, in data 21 dicembre 2009 e di giugno 2014.

Nell’ambito del progetto “Orizzonti Futuri” finanziato dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, la partecipazione è gratuita per i dipendenti di pubbliche amministrazioni o del privato sociale che abbiano in corso o che vogliano stipulare un protocollo di intesa e collaborazione.

La partecipazione è gratuita anche per il personale delle pubbliche amministrazioni (forze dell’ordine, scuole, giustizia, sanità), gli istruttori sportivi, gli appartenenti agli ordini professionali a stretto contatto con gli immigrati (psicologi, assistenti sociali, medici, operatori sanitari, avvocati) e per i cittadini stranieri (anche comunitari).

Coloro che non rientrano fra i beneficiari del progetto possono partecipare comunque versando una donazione (fiscalmente detraibile) per finanziare l’Associazione.

E’ previsto il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. La precedenza nei posti verrà assegnata sulla base della data di iscrizione. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni inviare una mail all’indirizzo: info@alfabetodelmondo.it telefono 3474103290 – 3476967346.

Ultima modifica: 12 giugno 2018