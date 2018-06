Integratori col trucco in vendita in una parafarmacia cagliaritana: blitz dei Nas

Integratori col trucco in vendita in una parafarmacia cagliaritana, intervengono i carabinieri. I militari del NAS di Cagliari, nell’ambito di una serie di controlli eseguiti nel settore degli integratori alimentari, hanno segnalato alla competente autorità amministrativa e sanitaria l’amministratore unico di una parafarmacia. I Carabinieri, infatti, hanno accertato all’interno del suo esercizio commerciale la presenza di 58 confezioni di integratori alimentari, in forma liquida e polvere, che erano stati posti in vendita nonostante la mancanza delle indicazioni obbligatorie in etichetta.

